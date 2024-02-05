Канадські бізнесмени розглядають п’ять напрямків для інвестицій в українську транспортну галузь – Мінвідновлення
Київ • УНН
Канадські бізнесмени розглядають можливість інвестування у п'ять галузей транспортної галузі України, включаючи залізницю, порти, прикордонні переходи, авіацію та суднобудування.
Команда Міністерства відновлення на чолі з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Говорили про залучення інвестицій задля відновлення та розвитку транспортної галузі України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" SURGe Project, який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації. Водночас одним з інвестиційно привабливих, навіть попри війну, залишається транспортний сектор – фокусуємо нашу увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі.
Деталі
Зазначається, що станом на сьогодні Канада розглядає одночасно декілька напрямків для інвестицій у транспортну галузь Зокрема:
- залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;
- модернізація українських чорноморських портів;
- розвиток наземних пунктів перетину кордону;с
- прияння у швидкому відновленні цивільної авіації;
- кораблебудування.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України також додав, що за ініціативи міністерства нині функціонує спеціальна Business Advisory Group, що сприяє координації міжнародного та українського бізнесу з державними структурами.
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