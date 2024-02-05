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Канадські бізнесмени розглядають п’ять напрямків для інвестицій в українську транспортну галузь – Мінвідновлення

Канадські бізнесмени розглядають п’ять напрямків для інвестицій в українську транспортну галузь – Мінвідновлення

Київ • УНН

 • 35647 перегляди

Канадські бізнесмени розглядають можливість інвестування у п'ять галузей транспортної галузі України, включаючи залізницю, порти, прикордонні переходи, авіацію та суднобудування.

Команда Міністерства відновлення на чолі з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Говорили про залучення інвестицій задля відновлення та розвитку транспортної галузі України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" SURGe Project, який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації.  Водночас одним з інвестиційно привабливих, навіть попри війну, залишається транспортний сектор – фокусуємо нашу увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі.

  – розповів Олександр Кубраков.  

Деталі

Зазначається, що станом на сьогодні Канада розглядає одночасно декілька напрямків для інвестицій у транспортну галузь Зокрема:

  • залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;
  • модернізація українських чорноморських портів; 
  • розвиток наземних пунктів перетину кордону;с
  • прияння у швидкому відновленні цивільної авіації;
  • кораблебудування.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України також додав, що за ініціативи міністерства нині функціонує спеціальна Business Advisory Group, що сприяє координації міжнародного та українського бізнесу з державними структурами.

Канада має намір передати Україні авіаційні ракети03.02.24, 06:21 • 100756 переглядiв

Нагадаємо

На минулому тижні Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, щоб сприяти поверненню незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей з росії додому та надавати їм підтримку після повернення. Відповідний рамковий документ діяльності коаліції був укладений під час візиту міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі у Київ 2 лютого.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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