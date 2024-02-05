Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

Команда Министерства восстановления во главе с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Говорили о привлечении инвестиций для восстановления и развития транспортной отрасли Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" SURGe Project, который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации. В то же время одним из инвестиционно привлекательных, даже несмотря на войну, остается транспортный сектор - фокусируем наше внимание на увеличении экспортных возможностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. - рассказал Александр Кубраков.

Детали

Отмечается, что на сегодня Канада рассматривает одновременно несколько направлений для инвестиций в транспортную отрасль В частности:

железнодорожные перевозки, в частности мультимодальные;

модернизация украинских черноморских портов;

развитие наземных пунктов пересечения границы;

содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;

кораблестроение.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины также добавил, что по инициативе министерства сейчас функционирует специальная Business Advisory Group, что способствует координации международного и украинского бизнеса с государственными структурами.

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Напомним,

На прошлой неделе Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из России домой и оказывать им поддержку после возвращения. Соответствующий рамочный документ деятельности коалиции был заключен во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киев 2 февраля.