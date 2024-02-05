Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  104977 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104570 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115636 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224849 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329628 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322750 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284659 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278664 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229672 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

Канадские бизнесмены рассматривают возможность инвестирования в пять отраслей транспортной отрасли Украины, включая железную дорогу, порты, пограничные переходы, авиацию и судостроение.

Экономика •   •  9691 просмотра
Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.

Общество •   •  12315 просмотра
Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.

Война •   •  12219 просмотра
Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз

Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

Сообщено о подозрении жителю Киевской области, который совершал развратные действия в отношении 11-летней племянницы своей сожительницы.

Криминал и ЧП •   •  11009 просмотра
Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Экономика •   •  12166 просмотра
В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку, подав соответствующее заявление в Верховную Раду.

Политика •   •  13492 просмотра
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

Война •   •  17972 просмотра
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе

Во время визита в Кропивницкий президент Зеленский обсудил с областной властью помощь перемещенным лицам, укрепление критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.

Война •   •  17875 просмотра
Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе

В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.

Общество •   •  16885 просмотра
В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Здоровье •   •  11300 просмотра
Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности