Сибіга привітав заяву Канади й Франції щодо повернення викрадених рф українських дітей
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Сибіга подякував Канаді та Франції за заяву про роботу над поверненням викрадених рф українських дітей. Він очікує на міністерську зустріч у Канаді щодо цього пункту Формули миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав спільну заяву Канади й Франції щодо роботи над поверненням викрадених РФ українських дітей.Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Я дякую своїм канадським і французьким колегам Мелані Жолі і Жан-Ноелю Барро за їхню сильну заяву. Я вітаю їхню відданість роботі над поверненням українських дітей,
Міністр додав, що з нетерпінням чекає на міністерську зустріч у Канаді щодо відповідного пункту Формули миру.
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