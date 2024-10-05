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Сибіга привітав заяву Канади й Франції щодо повернення викрадених рф українських дітей

Сибіга привітав заяву Канади й Франції щодо повернення викрадених рф українських дітей

Київ • УНН

 • 40859 перегляди

Міністр закордонних справ України Сибіга подякував Канаді та Франції за заяву про роботу над поверненням викрадених рф українських дітей. Він очікує на міністерську зустріч у Канаді щодо цього пункту Формули миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав спільну заяву Канади й Франції щодо роботи над поверненням викрадених РФ українських дітей.Про  це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Я дякую своїм канадським і французьким колегам Мелані Жолі і Жан-Ноелю Барро за їхню сильну заяву. Я вітаю їхню відданість роботі над поверненням українських дітей,

- зазначив Сибіга.

Міністр додав, що з нетерпінням чекає на міністерську зустріч у Канаді щодо відповідного пункту Формули миру.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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andrii-yermakАндрій Єрмак
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