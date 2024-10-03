Скоординували подальші кроки, які наблизять перемогу України: Сибіга поговорив із держсекретарем США Блінкеном
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Ентоні Блінкеном подальші кроки для перемоги України. Розмова відбулася після візиту Президента Зеленського до США та була спрямована на ухвалення історичних рішень.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном - скоординували подальші кроки, які наблизять перемогу України, передає УНН.
"У рамках нашого постійного діалогу провів продуктивну телефонну розмову з Ентоні Блінкеном після візиту Президента Зеленського до США.
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Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – зазначив глава МЗС.
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Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.