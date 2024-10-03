Скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины: Сибига поговорил с госсекретарем США Блинкеном

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  126564 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  134023 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128231 просмотра

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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  113052 просмотра

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105115 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

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Скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины: Сибига поговорил с госсекретарем США Блинкеном

Скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины: Сибига поговорил с госсекретарем США Блинкеном

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 18:48  •  6058 просмотра

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Андрей Сибига обсудил с Энтони Блинкеном дальнейшие шаги для победы Украины. Разговор состоялся после визита Президента Зеленского в США и был направлен на принятие исторических решений.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины, передает УНН.

«В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита Президента Зеленского в США.

Украина не пойдет на территориальные компромиссы с россией - Сибига1 октября 2024, 18:07 • 28066 просмотров

Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые будут способствовать принятию исторических решений и приблизят нашу победу», - отметил глава МИД.

Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине1 октября 2024, 19:16 • 32493 просмотра

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Президенты США и Украины проведут встречу в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудят прогресс консультаций и будут координировать дополнительную помощь Украине с международными партнерами.

Антонина Туманова

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