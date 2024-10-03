Скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины: Сибига поговорил с госсекретарем США Блинкеном
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Энтони Блинкеном дальнейшие шаги для победы Украины. Разговор состоялся после визита Президента Зеленского в США и был направлен на принятие исторических решений.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины, передает УНН.
«В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита Президента Зеленского в США.
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Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые будут способствовать принятию исторических решений и приблизят нашу победу», - отметил глава МИД.
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Президенты США и Украины проведут встречу в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудят прогресс консультаций и будут координировать дополнительную помощь Украине с международными партнерами.