Украина не пойдет на территориальные компромиссы с россией - Сибига
Киев • УНН
Министр Сибига заявил, что Украина не согласится ни на какие компромиссы по территориальной целостности. План победы Зеленского дополняет Формулу мира как единственный путь к справедливому миру в Европе.
Принцип "Ничего об Украине без Украины" остается неизменным, а Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время участия в Варшавском форуме по безопасности, передает УНН со ссылкой на МИД.
"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность россии и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не можем себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", - отметил министр Сибига.
В контексте представления Президентом Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а является инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и Европейского континента.
Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых "красных линий" россии и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о "красных линиях".
Наконец Сибига призвал союзников быть смелыми, как Украина, для достижения общей стратегической цели - всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира для Украины и Европейского континента.
Сибига не обсуждал никаких территориальных компромиссов: в МИД опровергли статью Financial Times1 октября 2024, 12:59 • 11329 просмотров