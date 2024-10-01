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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига не обсуждал никаких территориальных компромиссов: в МИД опровергли статью Financial Times

Сибига не обсуждал никаких территориальных компромиссов: в МИД опровергли статью Financial Times

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:59  •  4725 просмотра

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Представитель МИД Украины опроверг информацию Financial Times об обсуждении территориальных компромиссов с россией. Он подчеркнул, что позиция министра Сибиги относительно суверенитета Украины является непоколебимой.

Ни на одной встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Так представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на ложную информацию в статье Financial Times, передает УНН.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы.

Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины», - сообщил Тихий.

Он отметил, что Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Принцип «Ничего об Украине без Украины» должен неуклонно соблюдаться. Это министр подчеркивал всем своим собеседникам.

«Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», - отметил представитель МИД.

Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД30 сентября 2024, 20:06 • 43652 просмотра

Ранее

Financial Times обнародовал материал, где указано, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы обсуждал с западными партнерами возможные компромиссы для урегулирования российско-украинской войны, проявляя более прагматичный подход по сравнению с предшественником Дмитрием Кулебой.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
financial-timesFinancial Times
nyu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба