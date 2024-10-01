Сибига не обсуждал никаких территориальных компромиссов: в МИД опровергли статью Financial Times

Ни на одной встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Так представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на ложную информацию в статье Financial Times, передает УНН.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы.

Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины», - сообщил Тихий.

Он отметил, что Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Принцип «Ничего об Украине без Украины» должен неуклонно соблюдаться. Это министр подчеркивал всем своим собеседникам.

«Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», - отметил представитель МИД.

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Ранее

Financial Times обнародовал материал, где указано, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы обсуждал с западными партнерами возможные компромиссы для урегулирования российско-украинской войны, проявляя более прагматичный подход по сравнению с предшественником Дмитрием Кулебой.