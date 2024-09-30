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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД

Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 20:06  •  3164 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Венгрии обсудили важные темы войны и мира. Особое внимание уделено сотрудничеству в образовании и поддержке украинской общины в Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его венгерский коллега Петер Сийярто во время переговоров достигли конструктивного диалога по важнейшим темам войны и мира. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

В Будапеште открылась новая украинско-венгерская школа, где будет учиться молодое поколение нашей победы. Также министр посетил двуязычную школу для украинских детей на базе учебно-воспитательного комплекса "Maszoret Avot". Эти образовательные учреждения - важный шаг для укрепления связей между нашими народами,

- говорится в сообщении.

В министерстве констатировали, что украинская община Венгрии продолжает играть важную роль в поддержке Украины и общей борьбы. Сибига поблагодарил всех, кто участвует в акциях в поддержку нашей страны и сотрудничает с местными властями.

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МИД Украины продолжает работать над упрощением доступа к консульским услугам и укреплением связей с украинцами за рубежом. Наша цель - сохранить единство глобального украинства,

- добавили в МИД.

Сибига и Сийярто обсудили Формулу мира Зеленского и План победы30 сентября 2024, 12:21 • 11588 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
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