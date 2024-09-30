Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его венгерский коллега Петер Сийярто во время переговоров достигли конструктивного диалога по важнейшим темам войны и мира. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

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Отмечается, что особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

В Будапеште открылась новая украинско-венгерская школа, где будет учиться молодое поколение нашей победы. Также министр посетил двуязычную школу для украинских детей на базе учебно-воспитательного комплекса "Maszoret Avot". Эти образовательные учреждения - важный шаг для укрепления связей между нашими народами, - говорится в сообщении.

В министерстве констатировали, что украинская община Венгрии продолжает играть важную роль в поддержке Украины и общей борьбы. Сибига поблагодарил всех, кто участвует в акциях в поддержку нашей страны и сотрудничает с местными властями.

МИД Украины продолжает работать над упрощением доступа к консульским услугам и укреплением связей с украинцами за рубежом. Наша цель - сохранить единство глобального украинства, - добавили в МИД.

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