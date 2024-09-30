Сибига и Сийярто обсудили Формулу мира Зеленского и План победы

Глава МИД Андрей Сибига и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы. Об этом заявил Сибига во время совместной пресс-конференции с Сийярто, передает УНН.

"Мы уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы", - сказал Сибига.

Он поблагодарил Петера Сийярто, за участие в Первом Саммите мира и присоединение к его Совместному коммюнике.

"Надеемся, что Венгрия как страна, активно выступающая за мир, продолжит поддержку украинских инициатив, будет способствовать их скорейшей реализации", - отметил Сибига.

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан своим визитом в москву и заявлениями о необходимости переговоров, вероятно, стремится переключить внимание Запада и подорвать поддержку Украины.

Венгрия поддержала китайскую инициативу "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине.