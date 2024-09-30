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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига и Сийярто обсудили Формулу мира Зеленского и План победы

Сибига и Сийярто обсудили Формулу мира Зеленского и План победы

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 12:21  •  3551 просмотра

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Главы МИД Украины и Венгрии уделили особое внимание мирным инициативам Украины. Сибига поблагодарил Сийярто за участие в Первом Саммите мира и выразил надежду на дальнейшую поддержку Венгрией украинских инициатив.

Глава МИД Андрей Сибига и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы. Об этом заявил Сибига во время совместной пресс-конференции с Сийярто, передает УНН.

"Мы уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы", - сказал Сибига.

Он поблагодарил Петера Сийярто, за участие в Первом Саммите мира и присоединение к его Совместному коммюнике.

"Надеемся, что Венгрия как страна, активно выступающая за мир, продолжит поддержку украинских инициатив, будет способствовать их скорейшей реализации", - отметил Сибига.

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы29 сентября 2024, 12:47 • 109226 просмотров

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан своим визитом в москву и заявлениями о необходимости переговоров, вероятно, стремится переключить внимание Запада и подорвать поддержку Украины. 

Венгрия поддержала китайскую инициативу "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
peter-siiyartoПетер Сийярто
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан