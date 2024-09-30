Сибига и Сийярто обсудили Формулу мира Зеленского и План победы
Киев • УНН
Главы МИД Украины и Венгрии уделили особое внимание мирным инициативам Украины. Сибига поблагодарил Сийярто за участие в Первом Саммите мира и выразил надежду на дальнейшую поддержку Венгрией украинских инициатив.
Глава МИД Андрей Сибига и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы. Об этом заявил Сибига во время совместной пресс-конференции с Сийярто, передает УНН.
"Мы уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы", - сказал Сибига.
Он поблагодарил Петера Сийярто, за участие в Первом Саммите мира и присоединение к его Совместному коммюнике.
"Надеемся, что Венгрия как страна, активно выступающая за мир, продолжит поддержку украинских инициатив, будет способствовать их скорейшей реализации", - отметил Сибига.
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