Сибіга і Сійярто обговорили Формулу миру Зеленського та План перемоги
Київ • УНН
Глави МЗС України та Угорщини приділили особливу увагу мирним ініціативам України. Сибіга подякував Сійярто за участь у Першому Саміті миру та висловив сподівання на подальшу підтримку Угорщиною українських ініціатив.
Очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приділили сьогодні особливу увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського, а також Плану перемоги. Про це заявив Сибіга під час спільної пресконференції з Сійярто, передає УНН.
"Ми приділили сьогодні особливу увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського, а також Плану перемоги", - сказав Сибіга.
Він подякував Петеру Сійярто, за участь у Першому Саміті миру та приєднання до його Спільного комюніке.
"Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації", - зазначив Сибіга.
В ОП повідомили, коли Зеленський та Байден предметно говоритимуть про План перемоги29.09.24, 15:47 • 109793 перегляди
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