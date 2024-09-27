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Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Київ • УНН

 • 22868 перегляди

Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.

П'ятнадцять країн включно з Угорщиною збираються під керівництвом Китаю та Бразилії для підготовки до формування групи під назвою "Друзі миру". Про це заявив  міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Híradó, пише УНН.

Деталі

Перед інавгураційною зустріччю "Друзів миру" 27 вересня Сіярто заявив, що "весь світ ситий по горло нездатністю європейців та трансатлантичної спільноти покласти край цій війні в Європі".

Існує велика глобальна більшість, яка виступає за мир, і Угорщина є її частиною. Небагато європейських країн належать до цієї групи

- заявив угорський міністр. 

Він також поскаржився на трансатлантичну спільноту, яке нібито "постійно підливає масла у вогонь" і приймає рішення, які тільки погіршують ситуацію.

За його словами, п'ятнадцять країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Кенію, Замбію та Казахстан, збираються під керівництвом Китаю та Бразилії для підготовки до формування групи під назвою "Друзі миру".

Ініціатори зустрічі вирішили сьогодні вранці запросити на цю зустріч три європейські країни — нас, Угорщину, Францію та Швейцарію

- розповів Сійярто. 

Петер Сіярто зазначив, що Угорщина підтримує цю ініціативу та готова брати участь у роботі групи.

Міністр підкреслив, що поставки зброї лише продовжують війну. За його словами,  нинішня військова підтримка не наблизила світ до миру, але й не дуже змінила ситуацію на полі бою, лише більше людей загинуло та руйнування стали ще більшими.

Війну в Україні не можна вирішити на полі бою. Війну в Україні можна вирішити лише шляхом переговорів, і чим швидше розпочнуться переговори, тим більше людських життів можна врятувати, тим більше зменшити загрозу ескалації, тим більше зменшити масштаби збитків і руйнувань

- заявив голова МЗС Угорщини. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаНовини Світу
van-i-politykВан І (політик)
petro-siiartoПетро Сіярто
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