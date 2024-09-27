Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

П'ятнадцять країн включно з Угорщиною збираються під керівництвом Китаю та Бразилії для підготовки до формування групи під назвою "Друзі миру". Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Híradó, пише УНН.

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Перед інавгураційною зустріччю "Друзів миру" 27 вересня Сіярто заявив, що "весь світ ситий по горло нездатністю європейців та трансатлантичної спільноти покласти край цій війні в Європі".

Існує велика глобальна більшість, яка виступає за мир, і Угорщина є її частиною. Небагато європейських країн належать до цієї групи

Він також поскаржився на трансатлантичну спільноту, яке нібито "постійно підливає масла у вогонь" і приймає рішення, які тільки погіршують ситуацію.

За його словами, п'ятнадцять країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Кенію, Замбію та Казахстан, збираються під керівництвом Китаю та Бразилії для підготовки до формування групи під назвою "Друзі миру".

Ініціатори зустрічі вирішили сьогодні вранці запросити на цю зустріч три європейські країни — нас, Угорщину, Францію та Швейцарію

Петер Сіярто зазначив, що Угорщина підтримує цю ініціативу та готова брати участь у роботі групи.

Міністр підкреслив, що поставки зброї лише продовжують війну. За його словами, нинішня військова підтримка не наблизила світ до миру, але й не дуже змінила ситуацію на полі бою, лише більше людей загинуло та руйнування стали ще більшими.

Війну в Україні не можна вирішити на полі бою. Війну в Україні можна вирішити лише шляхом переговорів, і чим швидше розпочнуться переговори, тим більше людських життів можна врятувати, тим більше зменшити загрозу ескалації, тим більше зменшити масштаби збитків і руйнувань