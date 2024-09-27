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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия поддержала китайскую инициативу «Друзья мира» по урегулированию войны в Украине

Венгрия поддержала китайскую инициативу «Друзья мира» по урегулированию войны в Украине

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 17:09  •  6912 просмотра

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Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.

Пятнадцать стран включая Венгрию собираются под руководством Китая и Бразилии для подготовки к формированию группы под названием «Друзья мира». Об этом заявил  министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Híradó, пишет УНН.

Детали

Перед инаугурационной встречей «Друзей мира» 27 сентября Сийярто заявил, что «весь мир сыт по горло неспособностью европейцев и трансатлантического сообщества положить конец этой войне в Европе».

Существует большое глобальное большинство, выступающее за мир, и Венгрия является его частью. Немногие европейские страны принадлежат к этой группе

- заявил венгерский министр. 

Он также пожаловался на трансатлантическое сообщество, которое якобы «постоянно подливает масла в огонь» и принимает решения, которые только усугубляют ситуацию.

По его словам, пятнадцать стран, включая Египет, Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Кению, Замбию и Казахстан, собираются под руководством Китая и Бразилии для подготовки к формированию группы под названием «Друзья мира».

Инициаторы встречи решили сегодня утром пригласить на эту встречу три европейские страны - нас, Венгрию, Францию и Швейцарию

- рассказал Сийярто. 

Петер Сийярто отметил, что Венгрия поддерживает эту инициативу и готова участвовать в работе группы.

Министр подчеркнул, что поставки оружия только продолжают войну. По его словам,  нынешняя военная поддержка не приблизила мир к миру, но и не очень изменила ситуацию на поле боя, только больше людей погибло и разрушения стали еще больше.

Войну в Украине нельзя решить на поле боя. Войну в Украине можно решить только путем переговоров, и чем быстрее начнутся переговоры, тем больше человеческих жизней можно спасти, тем больше уменьшить угрозу эскалации, тем больше уменьшить масштабы ущерба и разрушений

- заявил глава МИД Венгрии. 

Напомним,

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Пакистан и другие страны «Глобального Юга» формируют группу «Друзья мира» для урегулирования кризиса в Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаНовости Мира
van-i-politikВан И (политик)
peter-siiyartoПетер Сийярто
meksikaМексика
shveitsariyaШвейцария
zambiyaЗамбия
keniyaКения
braziliyaБразилия
frantsiyaФранция
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
kitaiКитай
turtsiyaТурция
vengriyaВенгрия
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
pakistanПакистан
kazakhstanКазахстан