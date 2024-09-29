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В ОП повідомили, коли Зеленський та Байден предметно говоритимуть про План перемоги

В ОП повідомили, коли Зеленський та Байден предметно говоритимуть про План перемоги

Київ • УНН

 • 109793 перегляди

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч Зеленського і Байдена відбудеться для обговорення "Плану перемоги". Мова, ймовірно, йде про заплановану на 12 жовтня в Німеччині у форматі "Рамштайн".

Наступна зустріч Президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена відбудеться для того, щоб вже предметно говорити про кроки щодо "Плану перемоги", який був представлений США. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Я б сказав, червона лінія, головна лінія з якою Президент поїхав до США - це представлення "Плану перемоги", представлення Плану і в першу чергу президенту Байдену і його адміністрації. Безумовно вони все це в деталях отримали, працюють над цим. І як ви (телеведуча - ред.) абсолютно вірно підмітили, дійсно з великою увагою та інтересом був сприйнятий цей План. Вони розуміють його необхідність... Команди вже почали працювати", - розповів Єрмак.

Він нагадав, що у жовтні відбудеться зустріч Зеленського з Байденом.

"Дуже скоро відбудеться наступна зустріч наших лідерів для того, щоб вже предметно говорити про кроки щодо цього Плану", - сказав Єрмак.

Західні чиновники скептично оцінили "план перемоги" Зеленського: ЗМІ розкрили деталі24.09.24, 19:05 • 15138 переглядiв

Доповнення

Під час свого останнього візиту до Америки Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.

Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв повідомляв, що вважає, що на засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення "Плану перемоги".

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200179 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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