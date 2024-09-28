Наступний Рамштайн буде присвячено втіленню Плану перемоги - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

За словами Президента, під час візиту до Сполучених Штатів реалізували багато завдань.

Глава держави подякував президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для українських міст, і розширення тренувальної місії F-16.

Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень, - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що для України було важливо провести зустрічі з обома кандидатами у Президенти США.

Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги - акцентував Зеленський.

Нагадаємо

Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".