Следующий Рамштайн будет посвящен воплощению Плана победы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате "Рамштайн" будут обсуждать воплощение Плана победы. Об этом президент сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, во время визита в Соединенные Штаты реализовали много задач.

Глава государства поблагодарил президента Байдена за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для украинских городов, и расширение тренировочной миссии F-16.

Я представил План победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайн" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь - время решений,

Президент добавил, что для Украины было важно провести встречи с обоими кандидатами в Президенты США.

Встреча с Камалой Харрис - все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом - это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы