Следующий Рамштайн будет посвящен воплощению Плана победы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что на следующей встрече "Рамштайн" обсудят воплощение Плана победы. Он поблагодарил США за пакет поддержки в 8 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате "Рамштайн" будут обсуждать воплощение Плана победы. Об этом президент сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
По словам Президента, во время визита в Соединенные Штаты реализовали много задач.
Глава государства поблагодарил президента Байдена за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для украинских городов, и расширение тренировочной миссии F-16.
Я представил План победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайн" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь - время решений,
Президент добавил, что для Украины было важно провести встречи с обоими кандидатами в Президенты США.
Встреча с Камалой Харрис - все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом - это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы
Напомним
Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".