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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 12:47  •  16643 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что следующая встреча Зеленского и Байдена состоится для обсуждения «Плана победы». Речь, вероятно, идет о запланированной на 12 октября в Германии в формате «Рамштайн».

Следующая встреча Президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена состоится для того, чтобы уже предметно говорить о шагах по «Плану победы», который был представлен США. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Я бы сказал, красная линия, главная линия с которой Президент поехал в США - это представление «Плана победы», представление Плана и в первую очередь президенту Байдену и его администрации. Безусловно они все это в деталях получили, работают над этим. И как вы (телеведущая - ред.) абсолютно верно подметили, действительно с большим вниманием и интересом был воспринят этот План. Они понимают его необходимость... Команды уже начали работать», - рассказал Ермак.

Он напомнил, что в октябре состоится встреча Зеленского с Байденом.

«Очень скоро состоится следующая встреча наших лидеров для того, чтобы уже предметно говорить о шагах по этому Плану», - сказал Ермак.

Западные чиновники скептически оценили "план победы" Зеленского: СМИ раскрыли детали24 сентября 2024, 16:05 • 14118 просмотров

Дополнение

Во время своего последнего визита в Америку Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.

Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев сообщал, что считает, что на заседании «Рамштайн», где будет председательствовать президент Джо Байден, США отреагируют на представленный Украиной «План победы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» будут обсуждать воплощение «Плана победы».

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского24 сентября 2024, 10:28 • 199509 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
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