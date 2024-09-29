На "Рамштайні" буде реакція США на План перемоги - нардеп Чернєв

На засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги". Таку думку висловив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я думаю, що ми побачимо результати цього візиту (до США - ред.) згодом. Думаю, що як раз на наступному "Рамштайні", де буде головувати Байден, вони як раз відреагують на представлений нами План