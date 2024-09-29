На "Рамштайні" буде реакція США на План перемоги - нардеп Чернєв
Київ • УНН
На наступному засіданні "Рамштайн" під головуванням Байдена США відреагують на "План перемоги" України. Зеленський представив план американським лідерам, його обговорення заплановане на 12 жовтня в Німеччині.
На засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги". Таку думку висловив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає УНН.
Я думаю, що ми побачимо результати цього візиту (до США - ред.) згодом. Думаю, що як раз на наступному "Рамштайні", де буде головувати Байден, вони як раз відреагують на представлений нами План
Також він заявив, що завдання України представити "План перемоги", який буде покроково відображати, що зробити, щоб отримати саме перемогу, а не "перемир'я", паузу у цій війні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення "Плану перемоги".
Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Зеленський заявляв, що "План перемоги" представлений Америці. Усе ключове для України – на столі у партнерів.
Так, Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.
Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200179 переглядiв