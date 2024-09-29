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На "Рамштайні" буде реакція США на План перемоги - нардеп Чернєв

На "Рамштайні" буде реакція США на План перемоги - нардеп Чернєв

Київ • УНН

 • 19192 перегляди

На наступному засіданні "Рамштайн" під головуванням Байдена США відреагують на "План перемоги" України. Зеленський представив план американським лідерам, його обговорення заплановане на 12 жовтня в Німеччині.

На засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги". Таку думку висловив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я думаю, що ми побачимо результати цього візиту (до США - ред.) згодом. Думаю, що як раз на наступному "Рамштайні", де буде головувати Байден, вони як раз відреагують на представлений нами План

- сказав Чернєв.

Також він заявив, що завдання України представити "План перемоги", який буде покроково відображати, що зробити, щоб отримати саме перемогу, а не "перемир'я", паузу у цій війні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення "Плану перемоги".

Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зеленський заявляв, що "План перемоги" представлений Америці. Усе ключове для України – на столі у партнерів.

Так, Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200179 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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