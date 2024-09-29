На "Рамштайн" будет реакция США на План победы - нардеп Чернев
Киев • УНН
На следующем заседании «Рамштайн» под председательством Байдена США отреагируют на «План победы» Украины. Зеленский представил план американским лидерам, его обсуждение запланировано на 12 октября в Германии.
На заседании «Рамштайн», где будет председательствовать президент Джо Байден, США отреагируют на представленный Украиной «План победы». Такое мнение высказал нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.
Я думаю, что мы увидим результаты этого визита (в США - ред.) впоследствии. Думаю, что как раз на следующем «Рамштайн», где будет председательствовать Байден, они как раз отреагируют на представленный нами План
Также он заявил, что задача Украины представить «План победы», который будет пошагово отражать, что сделать, чтобы получить именно победу, а не «перемирие», паузу в этой войне.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» будут обсуждать воплощение «Плана победы».
Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».
Зеленский заявлял, что «План победы» представлен Америке. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров.
Так, Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского24 сентября 2024, 10:28 • 199509 просмотров