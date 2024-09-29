На "Рамштайн" будет реакция США на План победы - нардеп Чернев

На заседании «Рамштайн», где будет председательствовать президент Джо Байден, США отреагируют на представленный Украиной «План победы». Такое мнение высказал нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

Я думаю, что мы увидим результаты этого визита (в США - ред.) впоследствии. Думаю, что как раз на следующем «Рамштайн», где будет председательствовать Байден, они как раз отреагируют на представленный нами План - сказал Чернев.

Также он заявил, что задача Украины представить «План победы», который будет пошагово отражать, что сделать, чтобы получить именно победу, а не «перемирие», паузу в этой войне.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» будут обсуждать воплощение «Плана победы».

Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Зеленский заявлял, что «План победы» представлен Америке. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров.

Так, Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.

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