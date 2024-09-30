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Сибіга і Сійярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем - МЗС

Сибіга і Сійярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем - МЗС

Київ • УНН

 • 44828 перегляди

Міністри закордонних справ України та Угорщини обговорили важливі теми війни і миру. Особлива увага приділена співпраці в освіті та підтримці української громади в Угорщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його угорський колега Петер Сійярто під час переговорів досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем війни та миру. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що особливу увагу було приділено співпраці у сфері освіти.

В Будапешті відкрилася нова українсько-угорська школа, де навчатиметься молоде покоління нашої перемоги. Також міністр відвідав двомовну школу для українських дітей на базі навчально-виховного комплексу "Maszoret Avot". Ці освітні заклади - важливий крок для зміцнення зв'язків між нашими народами,

- йдеться у повідомленні.

У міністерстві констатували, що українська громада Угорщини продовжує відігравати важливу роль у підтримці України та спільної боротьби. Сибіга подякував усім, хто бере участь в акціях на підтримку нашої країни та співпрацює з місцевою владою.

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МЗС України продовжує працювати над спрощенням доступу до консульських послуг та зміцненням зв'язків з українцями за кордоном. Наша мета — зберегти єдність глобального українства,

- додали у МЗС.

Сибіга і Сійярто обговорили Формулу миру Зеленського та План перемоги30.09.24, 15:21 • 15106 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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