Сибіга і Сійярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем - МЗС
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Угорщини обговорили важливі теми війни і миру. Особлива увага приділена співпраці в освіті та підтримці української громади в Угорщині.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його угорський колега Петер Сійярто під час переговорів досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем війни та миру. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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Зазначається, що особливу увагу було приділено співпраці у сфері освіти.
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Сибіга і Сійярто обговорили Формулу миру Зеленського та План перемоги30.09.24, 15:21 • 15106 переглядiв