Сибіга не обговорював жодних територіальних компромісів: у МЗС спростували статтю Financial Times
Київ • УНН
Речник МЗС України заперечив інформацію Financial Times про обговорення територіальних компромісів з росією. Він підкреслив, що позиція міністра Сибіги щодо суверенітету України є непохитною.
На жодній зустрічі глави МЗС України Андрія Сибіги не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на неправдиву інформацію в статті Financial Times, передає УНН.
"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси.
Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - повідомив Тихий.
Він наголосив, що Формула миру - це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Принцип "Нічого про Україну без України" має неухильно дотримуватися. На цьому міністр наголошував усім своїм співрозмовникам.
"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.
Сибіга і Сійярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем - МЗС30.09.24, 23:06 • 44828 переглядiв
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Financial Times оприлюднив матеріал, де зазначено, що новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нібито обговорював із західними партнерами можливі компроміси для врегулювання російсько-української війни, проявляючи більш прагматичний підхід порівняно з попередником Дмитром Кулебою.