Україна не піде на територіальні компроміси з росією - Сибіга

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Київ • УНН

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Міністр Сибіга заявив, що Україна не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності. План перемоги Зеленського доповнює Формулу миру як єдиний шлях до справедливого миру в Європі.

Принцип "Нічого про Україну без України" залишається незмінним, а Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, передає УНН із посиланням на МЗС.

"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не можемо собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", — зазначив міністр Сибіга.

У контексті представлення Президентом Зеленським Плану перемоги глава МЗС підкреслив, що цей план не є заміною Формули миру, а є інструментом, що сприяє її втіленню. За його словами, Формула миру залишається єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.

Сибіга також нагадав учасникам заходу про ілюзорність так званих "червоних ліній" Росії та закликав позбутися страху ескалації. Він зазначив, що після успішної Курської операції Україна остаточно розвіяла російські міфи про "червоні лінії".

Насамкінець Сибіга закликав союзників бути сміливими, як Україна, задля досягнення спільної стратегічної мети — всеосяжного, справедливого та довготривалого миру для України та Європейського континенту.

Сибіга не обговорював жодних територіальних компромісів: у МЗС спростували статтю Financial Times01.10.24, 15:59 • 15270 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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