Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине

Сибига провел встречу с советником Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с советником по вопросам национальной безопасности Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Во время переговоров обсуждались ключевые вопросы оборонного сотрудничества и энергетической поддержки Украины в условиях приближения зимнего периода.

Я обратился к Швеции с просьбой и в дальнейшем инвестировать в украинскую оборонную промышленность с целью оказания военной помощи нашим воинам - подчеркнул Андрей Сибига.

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