Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  77909 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  134284 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  141209 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  117735 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  116510 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  111738 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  107947 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  141819 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115320 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116598 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый Генсек НАТО послал месседж Китаю относительно поддержки россии

Новый Генсек НАТО послал месседж Китаю относительно поддержки россии

  •  28987 просмотра
Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

  •  40183 просмотра
Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

  •  61129 просмотра
ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

  •  31195 просмотра
Зеленский заявил, что в Украине создают новую основу под использование западной бронетехники

Зеленский заявил, что в Украине создают новую основу под использование западной бронетехники

  •  34087 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  134293 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  141217 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  148046 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  141821 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  138874 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  17314 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  112252 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  98215 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  115331 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  104263 просмотра
Актуальное
Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине

Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 19:16  •  1893 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины провел встречу с советником Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и энергетической поддержки Украины перед зимним периодом.

Сибига провел встречу с советником Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с советником по вопросам национальной безопасности Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Во время переговоров обсуждались ключевые вопросы оборонного сотрудничества и энергетической поддержки Украины в условиях приближения зимнего периода.

Я обратился к Швеции с просьбой и в дальнейшем инвестировать в украинскую оборонную промышленность с целью оказания военной помощи нашим воинам

- подчеркнул Андрей Сибига.

Сибига на Варшавском форуме по безопасности призвал снять ограничения на дальнобойное оружие1 октября 2024, 18:25 • 8058 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина