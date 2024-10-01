Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел встречу с советником Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и энергетической поддержки Украины перед зимним периодом.
Сибига провел встречу с советником Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с советником по вопросам национальной безопасности Правительства Швеции Генриком Ландерхольмом. Во время переговоров обсуждались ключевые вопросы оборонного сотрудничества и энергетической поддержки Украины в условиях приближения зимнего периода.
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