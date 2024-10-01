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Сибіга обговорив з радником Уряду Швеції оборонну співпрацю та енергетичну допомогу Україні

Сибіга обговорив з радником Уряду Швеції оборонну співпрацю та енергетичну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 33550 перегляди

Міністр закордонних справ України провів зустріч з радником Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Обговорювалися питання оборонної співпраці та енергетичної підтримки України перед зимовим періодом.

Сибіга провів зустріч з радником Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з радником з питань національної безпеки Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Під час переговорів обговорювалися ключові питання оборонної співпраці та енергетичної підтримки України в умовах наближення зимового періоду.

Я звернувся до Швеції із проханням і надалі інвестувати в українську оборонну промисловість з метою надання військової допомоги нашим воїнам

– наголосив Андрій Сибіга.

Сибіга на Варшавському безпековому форумі закликав зняти обмеження на далекобійну зброю01.10.24, 21:25 • 24482 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
andrii-yermakАндрій Єрмак
shvetsiiaШвеція
ukrainaУкраїна

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