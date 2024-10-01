Сибіга обговорив з радником Уряду Швеції оборонну співпрацю та енергетичну допомогу Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів зустріч з радником Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Обговорювалися питання оборонної співпраці та енергетичної підтримки України перед зимовим періодом.
Сибіга провів зустріч з радником Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з радником з питань національної безпеки Уряду Швеції Генріком Ландерхольмом. Під час переговорів обговорювалися ключові питання оборонної співпраці та енергетичної підтримки України в умовах наближення зимового періоду.
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