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Сибіга на Варшавському безпековому форумі закликав зняти обмеження на далекобійну зброю

Сибіга на Варшавському безпековому форумі закликав зняти обмеження на далекобійну зброю

Київ • УНН

 • 24482 перегляди

Андрій Сибіга закликав зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти військових цілей у росії. Він також наголосив на необхідності збивати російські ракети та дрони над Україною.

Необхідно зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти військових цілей на території росії. На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга під час участі у Варшавському безпековому форумі, передає УНН

Міністр зауважив, що сильні рішення потрібні вже сьогодні для того, щоб гарантувати безпечне майбутнє.

"Необхідно також зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти військових цілей на території росії. Я також закликаю партнерів ухвалити ще одне важливе рішення. Почати збивати російські ракети та дрони у небі над Україною. Ми потребуємо всіх цих рішень для досягнення стратегічної мети, яка обʼєднує всіх нас: всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України. Це мета, яка потрібна і всім вам", — зазначив міністр. 

Глава МЗС закликав партнерів уже зараз сприймати Україну як члена ЄС і НАТО. Зокрема врахувати реальність членства нашої держави в Євросоюзі в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, який має стати бюджетом розширення. Він також поінформував присутніх про пріоритетні військові потреби України: посилення спроможностей протиповітряної оборони, надання додаткових артилерійських снарядів і дронів.

Україна не піде на територіальні компроміси з росією - Сибіга01.10.24, 21:07 • 29053 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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