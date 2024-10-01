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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига на Варшавском форуме по безопасности призвал снять ограничения на дальнобойное оружие

Сибига на Варшавском форуме по безопасности призвал снять ограничения на дальнобойное оружие

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 18:25  •  9109 просмотра

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Андрей Сибига призвал снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против военных целей в россии. Он также отметил необходимость сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

Необходимо снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против военных целей на территории россии. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время участия в Варшавском форуме по безопасности, передает УНН

Министр отметил, что сильные решения нужны уже сегодня для того, чтобы гарантировать безопасное будущее.

"Необходимо также снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против военных целей на территории россии. Я также призываю партнеров принять еще одно важное решение. Начать сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной. Мы нуждаемся во всех этих решениях для достижения стратегической цели, которая объединяет всех нас: всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины. Это цель, которая нужна и всем вам", - отметил министр. 

Глава МИД призвал партнеров уже сейчас воспринимать Украину как члена ЕС и НАТО. В частности учесть реальность членства нашего государства в Евросоюзе в следующем долгосрочном бюджете ЕС, который должен стать бюджетом расширения. Он также проинформировал присутствующих о приоритетных военных потребностях Украины: усиление возможностей противовоздушной обороны, предоставление дополнительных артиллерийских снарядов и дронов.

Украина не пойдет на территориальные компромиссы с россией - Сибига1 октября 2024, 18:07 • 11133 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика