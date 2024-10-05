Сибига приветствовал заявление Канады и Франции о возвращении похищенных рф украинских детей

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  121347 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  133864 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  134760 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  133916 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  112958 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  102987 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121176 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123692 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124014 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124394 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига приветствовал заявление Канады и Франции о возвращении похищенных рф украинских детей

Сибига приветствовал заявление Канады и Франции о возвращении похищенных рф украинских детей

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 19:35  •  2988 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Сибига поблагодарил Канаду и Францию за заявление о работе над возвращением похищенных рф украинских детей. Он ожидает министерскую встречу в Канаде по этому пункту Формулы мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал совместное заявление Канады и Франции о работе над возвращением похищенных рф украинских детей.  Об  этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Я благодарю своих канадских и французских коллег Мелани Жоли и Жан-Ноэля Барро за их сильное заявление. Я приветствую их преданность работе над возвращением украинских детей,

- отметил Сибига.

Министр добавил, что с нетерпением ждет министерскую встречу в Канаде по соответствующему пункту Формулы мира.

Скоординировали дальнейшие шаги, которые приблизят победу Украины: Сибига поговорил с госсекретарем США Блинкеном3 октября 2024, 18:48 • 41107 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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