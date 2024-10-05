Сибига приветствовал заявление Канады и Франции о возвращении похищенных рф украинских детей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал совместное заявление Канады и Франции о работе над возвращением похищенных рф украинских детей. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Я благодарю своих канадских и французских коллег Мелани Жоли и Жан-Ноэля Барро за их сильное заявление. Я приветствую их преданность работе над возвращением украинских детей, - отметил Сибига.

Министр добавил, что с нетерпением ждет министерскую встречу в Канаде по соответствующему пункту Формулы мира.

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