Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны

С начала широкомасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела против страны-агрессора 2800 санкций. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

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Она подчеркнула, что законодательство позволяет замораживать и задерживать активы российских компаний и физических лиц.

У нас уже наложено 2800 санкций против россии и россиян из-за войны в Украине. Мы заморозили банковские счета, которые касаются компании абрамовича. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть в суде по существующим искам и чтобы такой санкционный режим работал - заявила Жоли.

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Дмитрий Кулеба отметил, что Украина совместно с партнерами примет решение об использовании замороженных российских активов в 2024 году.

Не сомневаюсь в этом, зная динамику этих дискуссий - сказал Кулеба.

Напомним,

Канада подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины, а также надеется, что договор по двусторонним обязательствам по безопасности для Украины вышел на финишную прямую.

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