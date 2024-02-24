Канада ввела нові санкції проти рф
Київ • УНН
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила нові санкції проти 10 фізичних осіб та 153 юридичних осіб, які допомагають рф у військових діях.
Канада ввела нові санкції проти рф з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду, передає УНН.
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На тлі другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, влада Канади ввела нові санкції проти рф.
У списку обмежень знаходяться 10 фізичних осіб та 153 юридичні особи, які активно допомагають рф у війні проти України.
Під санкції потрапив помічник російського диктатора володимир левітін, а також кілька високопосадовців з компаній, зареєстрованих у рф та на Кіпрі. Заходи також охопили більшість підприємств, які належать структурі російського військово-промислового комплексу, що забезпечують розробку, виробництво та ремонт військової техніки для міністерства оборони рф.
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Також Канада оголосила про заборону експорту до рф певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї. Це обмеження стосується вибухових речовин, включаючи детонатори, які застосовуються в гірничодобувній та будівельній галузях.
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