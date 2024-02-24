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Канада ввела нові санкції проти рф

Київ • УНН

 • 110893 перегляди

У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила нові санкції проти 10 фізичних осіб та 153 юридичних осіб, які допомагають рф у військових діях.

Канада ввела нові санкції проти рф

Канада ввела нові санкції проти рф з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду, передає УНН.

Деталі

На тлі другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, влада Канади ввела нові санкції проти рф.

У списку обмежень знаходяться 10 фізичних осіб та 153 юридичні особи, які активно допомагають рф у війні проти України.

Під санкції потрапив помічник російського диктатора володимир левітін, а також кілька високопосадовців з компаній, зареєстрованих у рф та на Кіпрі. Заходи також охопили більшість підприємств, які належать структурі російського військово-промислового комплексу, що забезпечують розробку, виробництво та ремонт військової техніки для міністерства оборони рф.

Додамо

Також Канада оголосила про заборону експорту до рф певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї. Це обмеження стосується вибухових речовин, включаючи детонатори, які застосовуються в гірничодобувній та будівельній галузях.

Канада запровадила 2800 санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну - глава МЗС країни02.02.24, 15:01 • 20801 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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