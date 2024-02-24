Канада ввела новые санкции против рф по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства, передает УНН.

Детали

На фоне второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, власти Канады ввели новые санкции против рф.

В списке ограничений находятся 10 физических лиц и 153 юридических лица, которые активно помогают рф в войне против Украины.

Под санкции попал помощник российского диктатора Владимир Левитин, а также несколько высокопоставленных чиновников из компаний, зарегистрированных в рф и на Кипре. Меры также охватили большинство предприятий, принадлежащих структуре российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающих разработку, производство и ремонт военной техники для министерства обороны рф.

Добавим

Также Канада объявила о запрете экспорта в рф определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Это ограничение касается взрывчатых веществ, включая детонаторы, которые применяются в горнодобывающей и строительной отраслях.

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