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Канада ввела новые санкции против рф

Канада ввела новые санкции против рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 03:40  •  1005 просмотра

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Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела новые санкции против 10 физических лиц и 153 юридических лиц, которые помогают рф в военных действиях.

Канада ввела новые санкции против рф по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства, передает УНН.

Детали

На фоне второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, власти Канады ввели новые санкции против рф.

В списке ограничений находятся 10 физических лиц и 153 юридических лица, которые активно помогают рф в войне против Украины.

Под санкции попал помощник российского диктатора Владимир Левитин, а также несколько высокопоставленных чиновников из компаний, зарегистрированных в рф и на Кипре. Меры также охватили большинство предприятий, принадлежащих структуре российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающих разработку, производство и ремонт военной техники для министерства обороны рф.

Добавим

Также Канада объявила о запрете экспорта в рф определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Это ограничение касается взрывчатых веществ, включая детонаторы, которые применяются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны2 февраля 2024, 13:01 • 18213 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаНовости Мира
kanadaКанада
ukrainaУкраина
Канада ввела нові санкції проти рф
Canada imposes new sanctions against russia
Новости по теме

Канада ввела новые санкции против рф

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