Сибига обсудил с главой МИД Канады новые возможности оборонного сотрудничества

Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил сотрудничество в сфере оборонного производства с канадской коллегой Мелани Жоли. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра в X.

Детали

Имел удовольствие провести встречу с Мелани Жоли (...) Обсудили наши приоритеты по военной поддержке и потенциал сотрудничества в сфере оборонного производства - заявил Сибига.

Он также поблагодарил Канаду за проведение Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира и за лидерство в Коалиции за возвращение украинских детей.

Напомним,

Канада передала Украине первую партию бронированных машин LAV после учений украинских экипажей в Германии. Всего в течение трех лет планируется поставка 50 БТР LAV.

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи, который является частью финансирования в 500 млн. канадских долларов