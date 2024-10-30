Сибига обсудил с главой МИД Канады новые возможности оборонного сотрудничества
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с канадской коллегой Мелани Жоли. Стороны обсудили военную поддержку, сотрудничество в сфере оборонного производства и вопросы возвращения украинских детей.
Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил сотрудничество в сфере оборонного производства с канадской коллегой Мелани Жоли. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра в X.
Детали
Имел удовольствие провести встречу с Мелани Жоли (...) Обсудили наши приоритеты по военной поддержке и потенциал сотрудничества в сфере оборонного производства
Он также поблагодарил Канаду за проведение Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира и за лидерство в Коалиции за возвращение украинских детей.
Напомним,
Канада передала Украине первую партию бронированных машин LAV после учений украинских экипажей в Германии. Всего в течение трех лет планируется поставка 50 БТР LAV.
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи, который является частью финансирования в 500 млн. канадских долларов18 октября 2024, 07:26 • 12394 просмотра