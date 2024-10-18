Канада выделила Украине новый пакет военной помощи, который является частью финансирования в 500 млн. канадских долларов

Пакет помощи 65 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов) будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение, заявил в пятницу министр обороны Билл Блэр.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи - 65 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов), что является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, которое премьер-министр Джастин Трюдо обязался выделить в июле.

Военная помощь, объявленная сегодня, обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь им достичь победы - сказал Блэр.

Дания поддерживает членство Украины в НАТО и мирный план - Метте Фредериксен

Канада, один из самых активных сторонников Киева на международном уровне. Указывается, что деньги должны пойти на обучение украинских войск.

Напомним,

Шмыгаль встретился с делегацией парламента Канады: обсудили реформы и ситуацию в финансовой сфере.

Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в пакете

Норвегия объявила о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи на 250 млн евро