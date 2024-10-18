Канада выделила Украине новый пакет военной помощи, который является частью финансирования в 500 млн. канадских долларов
Киев • УНН
Канада предоставит Украине военную помощь на 65 млн канадских долларов. Пакет будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение как часть обязательства в 500 млн CAD.
Пакет помощи 65 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов) будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение, заявил в пятницу министр обороны Билл Блэр.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи - 65 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов), что является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, которое премьер-министр Джастин Трюдо обязался выделить в июле.
Военная помощь, объявленная сегодня, обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь им достичь победы
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Канада, один из самых активных сторонников Киева на международном уровне. Указывается, что деньги должны пойти на обучение украинских войск.
Напомним,
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