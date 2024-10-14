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Шмигаль зустрівся з делегацією парламенту Канади: обговорили реформи та ситуацію у фінансовій сфері

Київ • УНН

 • 15581 перегляди

Прем'єр-міністр України провів зустріч з делегацією Палати громад Канади на чолі зі спікером. Обговорювалися ситуація в Україні, підтримка країни та прогрес реформ.

Шмигаль зустрівся з делегацією парламенту Канади: обговорили реформи та ситуацію у фінансовій сфері

У понеділок, 14 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Палати громад Парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергусом. Посадовці говорили про ситуацію в Україні та підтримку країни. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави українського уряду в Telegram.

Деталі

Важлива зустріч із делегацією Палати громад Парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергусом. До України прибули представники всіх партій у парламенті, щоби запевнити у своїй підтримці. Поінформував партнерів щодо ситуації на фронті, в енергетичній системі та фінансовій сфері. Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні

- заявив Шмигаль. 

Прем'єр-міністр також наголосив, що макрофінансова й макроекономічна стабільність України — один з елементів запоруки стримування ворога й майбутньої перемоги

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр з міжнародного розвитку Канади Ахмед Хуссен обговорили співпрацю двох країн у реалізації ініціатив з підтримки фінансової стабільності та у процесі впровадження реформ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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