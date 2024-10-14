Шмыгаль встретился с делегацией парламента Канады: обсудили реформы и ситуацию в финансовой сфере
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел встречу с делегацией Палаты общин Канады во главе со спикером. Обсуждались ситуация в Украине, поддержка страны и прогресс реформ.
В понедельник, 14 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией Палаты общин Парламента Канады во главе со спикером Грегом Фергусом. Чиновники говорили о ситуации в Украине и поддержке страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского правительства в Telegram.
Детали
Важная встреча с делегацией Палаты общин Парламента Канады во главе со спикером Грегом Фергусом. В Украину прибыли представители всех партий в парламенте, чтобы заверить в своей поддержке. Проинформировал партнеров о ситуации на фронте, в энергетической системе и финансовой сфере. Канадские парламентарии высоко оценили прогресс реформ в Украине
Премьер-министр также отметил, что макрофинансовая и макроэкономическая стабильность Украины - один из элементов залога сдерживания врага и будущей победы
Напомним,
Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр по международному развитию Канады Ахмед Хуссен обсудили сотрудничество двух стран в реализации инициатив по поддержке финансовой стабильности и в процессе внедрения реформ.