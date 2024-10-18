Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги, який є частиною фінансування у 500 млн. канадських доларів
Київ • УНН
Канада надасть Україні військову допомогу на 65 млн канадських доларів. Пакет включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження як частину зобов'язання у 500 млн CAD.
Пакет допомоги у 65 мільйонів канадських доларів (47 мільйонів доларів) включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження, заявив у п’ятницю міністр оборони Канади Білл Блер.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги - 65 мільйонів канадських доларів (47 мільйонів доларів), що є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити в липні.
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