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Данія підтримує членство України в НАТО і мирний план - Метте Фредеріксен

Київ • УНН

 • 9109 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен схвалила план перемоги Зеленського, назвавши його "багато-багато хорошими ідеями". Вона підкреслила важливість залучення України до НАТО як "найважливішої страховки життя".

Данія підтримує членство України в НАТО і мирний план - Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії хвалить план перемоги Зеленського та погоджується про важливість членства України в НАТО.

Пише УНН із посиланням на службу Данського радіо.

У Плані Перемоги, представленому вчора президентом України Володимиром Зеленським у парламенті, є "багато-багато хороших ідей", зауважила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Представниця скандинавської країни зазначила, що "охоплену війною країну необхідно залучити до співпраці з НАТО, чого наполегливо наполягає український президент".

"Це найважливіша страховка життя, яку ви можете дати країні", - сказала вона.

Цю війну ніколи не слід було починати, тому ніхто з нас нічого не хоче більше, ніж миру. Я думаю, що в плані перемоги, який був висунутий, є дійсно дуже хороші ідеї. І я згоден із Зеленським, що центром для цього є членство в НАТО

- заявила Фредеріксен. 

Нагадаємо

Президент України зустрівся з головою Європейської ради. Обговорено План перемоги, оборонну підтримку, рух до ЄС, санкції проти Росії та економічну стійкість України.

Буде великою помилкою: Зеленський про, те, якщо партнери не підтримають План перемоги 17.10.24, 14:16 • 11654 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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