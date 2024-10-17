Данія підтримує членство України в НАТО і мирний план - Метте Фредеріксен
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен схвалила план перемоги Зеленського, назвавши його "багато-багато хорошими ідеями". Вона підкреслила важливість залучення України до НАТО як "найважливішої страховки життя".
Прем’єр-міністр Данії хвалить план перемоги Зеленського та погоджується про важливість членства України в НАТО.
Пише УНН із посиланням на службу Данського радіо.
У Плані Перемоги, представленому вчора президентом України Володимиром Зеленським у парламенті, є "багато-багато хороших ідей", зауважила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Представниця скандинавської країни зазначила, що "охоплену війною країну необхідно залучити до співпраці з НАТО, чого наполегливо наполягає український президент".
"Це найважливіша страховка життя, яку ви можете дати країні", - сказала вона.
Цю війну ніколи не слід було починати, тому ніхто з нас нічого не хоче більше, ніж миру. Я думаю, що в плані перемоги, який був висунутий, є дійсно дуже хороші ідеї. І я згоден із Зеленським, що центром для цього є членство в НАТО
Нагадаємо
Президент України зустрівся з головою Європейської ради. Обговорено План перемоги, оборонну підтримку, рух до ЄС, санкції проти Росії та економічну стійкість України.
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