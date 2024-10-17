Дания поддерживает членство Украины в НАТО и мирный план - Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании хвалит план победы Зеленского и соглашается о важности членства Украины в НАТО.

Пишет УНН со ссылкой на службу Датского радио.

В плане победы, представленном вчера президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте, есть "много-много хороших идей", отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Представительница скандинавской страны отметила, что "охваченную войной страну необходимо привлечь к сотрудничеству с НАТО, на чем настойчиво настаивает украинский президент".

"Это самая важная страховка жизни, которую вы можете дать стране", - сказала она.

Эта война никогда не должна была начаться, поэтому никто из нас не хочет ничего больше, чем мира. Я думаю, что в предложенном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласен с Зеленским в том, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую вы можете дать стране