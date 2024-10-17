Норвегія оголосила про надання Україні нового пакета енергетичної допомоги на 250 млн євро
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Норвегії оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 250 млн євро. Під час його візиту до Києва обговорювалася військова співпраця та співпраця в сфері енергетики.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспенп Барт Ейде оголосив рішення про надання Україні нового пакета енергетичної допомоги в розмірі 250 мільйонів євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Еспен Барт Ейде оголосив рішення Норвегії про надання Україні нового пакету енергетичної допомоги для посилення стійкості напередодні зими загальним обсягом у 250 мільйонів євро
Повідомляється, що 17 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві міністра закордонних справ Норвегії Еспенп Барта Ейде.
Глави української та норвезької дипломатій побували на одній зі зруйнованих теплових електростанцій у Київській області, де на власні очі побачили наслідки російського терору проти української енергетики.
Також дипломати провели окремі двосторонні переговори в МЗС України.
"Міністри підтвердили непохитне союзництво України та Норвегії, обговорили спільне виробництво зброї, співпрацю у сфері енергетики, втілення Плану перемоги та Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - зазначається в повідомленні.
Глава МЗС України висловив глибоку вдячність Норвегії за комплексну та сталу військову, фінансову та гуманітарну допомогу нашій державі. Він наголосив на значущості недавнього рішення Норвегії збільшити фінансування довгострокової програми підтримки України, Програми Нансена, до 135 мільярдів норвезьких крон (близько 11 мільярдів євро).
Доповнення
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16.
Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для потреб України 10.10.24, 18:56 • 19502 перегляди