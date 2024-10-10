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Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для потреб України

Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для потреб України

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

Норвегія інвестує 967 млн крон у чотири проєкти для збільшення виробництва оборонного обладнання. Кошти спрямують на виробництво ракетних двигунів, компонентів вибухівки та підтримку інновацій для українських потреб.

Норвегія виділяє 967 млн крон (близько 89,9 мільйона доларів - ред.) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки. Про це заявили в Міноборони Норвегії, передає УНН.

Деталі

Очільник норвезького міністерства оборони Бйорн Арильд Грамм наголосив, що наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні і і союзників, так і на національному рівні.

Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб

– заявив він.

За його словами, у Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, а вторгнення росії в Україну вимагає змінити цю тенденцію.

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Міністр підкреслив, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону. 

Грамм заявив, що країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України. У Міноборони зазначили, що кошти будуть спрямовані на: 

  • малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, які можуть бути корисні для українських Сил оборони;
  • нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;
  • нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин; техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.

Нагадаємо

Уряд Норвегії планує спрямувати 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну в 2024 році. Фінансування буде виділено в межах програми підтримки Нансена для України та спрямоване на зниження ризиків для інвесторів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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