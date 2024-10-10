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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства оружия для нужд Украины

Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства оружия для нужд Украины

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 15:56  •  2822 просмотра

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Норвегия инвестирует 967 млн крон в четыре проекта для увеличения производства оборонного оборудования. Средства направят на производство ракетных двигателей, компонентов взрывчатки и поддержку инноваций для украинских нужд.

Норвегия выделяет 967 млн крон (около 89,9 миллиона долларов - ред.) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки. Об этом заявили в Минобороны Норвегии, передает УНН.

Детали

Глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грамм отметил, что сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украине и и союзников, так и на национальном уровне.

Дорожная карта - это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей

- заявил он.

По его словам, в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.

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Министр подчеркнул, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракетам, артиллерийским снарядам и другим средствам, чтобы продолжать свою оборону. 

Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины. В Минобороны отметили, что средства будут направлены на: 

  • малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны;
  • новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;
  • наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ; технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.

Напомним,

Правительство Норвегии планирует направить 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину в 2024 году. Финансирование будет выделено в рамках программы поддержки Нансена для Украины и направлено на снижение рисков для инвесторов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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