Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства оружия для нужд Украины
Киев • УНН
Норвегия инвестирует 967 млн крон в четыре проекта для увеличения производства оборонного оборудования. Средства направят на производство ракетных двигателей, компонентов взрывчатки и поддержку инноваций для украинских нужд.
Норвегия выделяет 967 млн крон (около 89,9 миллиона долларов - ред.) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки. Об этом заявили в Минобороны Норвегии, передает УНН.
Детали
Глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грамм отметил, что сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украине и и союзников, так и на национальном уровне.
Дорожная карта - это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей
По его словам, в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.
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Министр подчеркнул, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракетам, артиллерийским снарядам и другим средствам, чтобы продолжать свою оборону.
Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины. В Минобороны отметили, что средства будут направлены на:
- малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны;
- новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;
- наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ; технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.
Напомним,
Правительство Норвегии планирует направить 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину в 2024 году. Финансирование будет выделено в рамках программы поддержки Нансена для Украины и направлено на снижение рисков для инвесторов.