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Норвегія виділить понад 21 млн євро на інвестиції в Україну

Норвегія виділить понад 21 млн євро на інвестиції в Україну

Київ • УНН

 • 12951 перегляди

Уряд Норвегії планує спрямувати 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну в 2024 році. Фінансування буде виділено в межах програми підтримки Нансена для України та спрямоване на зниження ризиків для інвесторів.

Уряд Норвегії спрямує близько 250 млн норвезьких крон (понад 21,3 млн євро) на інвестиції Norfund в Україну, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У 2024 році уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну", - ідеться у повідомленні.

Фінансування буде виділено в межах програми підтримки Нансена для України. Уряд країни, як вказано, також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

Повідомляється, що це дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, включаючи норвезькі підприємства.

"Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Доповнення

Norfund, як повідомляється, надає інвестиції в акціонерний капітал, що покриває вищі ризики, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку та багатосторонні банки. Як інвестиційний фонд, Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою "зеленого" переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка

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