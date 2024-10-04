Норвегия выделит более 21 млн евро на инвестиции в Украину
Киев • УНН
Правительство Норвегии планирует направить 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину в 2024 году. Финансирование будет выделено в рамках программы поддержки Нансена для Украины и направлено на снижение рисков для инвесторов.
Правительство Норвегии направит около 250 млн норвежских крон (более 21,3 млн евро) на инвестиций Norfund в Украину, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Детали
«В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину», - говорится в сообщении.
Финансирование будет выделено в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны, как указано, также планирует продолжить эту инициативу в последующие годы.
Сообщается, что это позволит снизить риски для компаний, которые инвестируют в Украину, включая норвежские предприятия.
«Привлечение частного капитала является крайне необходимым для поддержки проектов восстановления и восстановления», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Дополнение
Norfund, как сообщается, предоставляет инвестиции в акционерный капитал, покрывающий более высокие риски, чем займы и гарантии, которые предлагают агентства развития и многосторонние банки. Как инвестиционный фонд, Norfund также работает над созданием рабочих мест и поддержкой «зеленого» перехода путем инвестирования в компании, способствующие устойчивому развитию.