Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с рф

Правительство Норвегии правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с россией для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает Yle со ссылкой на NRK, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что заграждение должно помочь в случае, если из россии в Норвегию будет направляться поток беженцев. Подобная ситуация произошла в скандинавской стране в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и россией - пешком и на велосипедах прибыли 5000 просителей убежища с территории РФ.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью. По информации NRK, Мель вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с россией.

Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских кораблей

По словам руководительницы норвежского Минюста, строительство заграждений является дорогим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений. Мель считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.

Пока непонятно, идет ли речь о возведении забора вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке. Протяженность сухопутной границы между Норвегией и россией составляет 200 километров.

Напомним,

Финляндия планирует возвести 200 км ограждения на восточной границе с россией до конца 2026 года. Забор будет выше (3,5 м) и плотнее, чем планировалось ранее, проект продвигается по графику и в пределах бюджета.