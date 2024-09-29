Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с рф
Киев • УНН
Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с россией для улучшения безопасности. Это может помочь в случае потока беженцев, как в 2015 году, когда 5000 человек прибыли через единый пограничный пункт.
Правительство Норвегии правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с россией для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает Yle со ссылкой на NRK, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что заграждение должно помочь в случае, если из россии в Норвегию будет направляться поток беженцев. Подобная ситуация произошла в скандинавской стране в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и россией - пешком и на велосипедах прибыли 5000 просителей убежища с территории РФ.
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью. По информации NRK, Мель вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с россией.
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По словам руководительницы норвежского Минюста, строительство заграждений является дорогим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений. Мель считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.
Пока непонятно, идет ли речь о возведении забора вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке. Протяженность сухопутной границы между Норвегией и россией составляет 200 километров.
Напомним,
Финляндия планирует возвести 200 км ограждения на восточной границе с россией до конца 2026 года. Забор будет выше (3,5 м) и плотнее, чем планировалось ранее, проект продвигается по графику и в пределах бюджета.