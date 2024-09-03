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Фінляндія збудує на кордоні з росією 200 кілометрів стаціонарних загороджень

Київ • УНН

 • 13609 перегляди

Фінляндія планує звести 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Паркан буде вищим (3,5 м) і щільнішим, ніж планувалося раніше, проект просувається за графіком і в межах бюджету.

Паркан на східному кордоні буде вищим і щільнішим, ніж раніше планувалося.

Пише УНН із посиланням на Yleisradio.

Деталі

До кінця 2026 року на східному кордоні Фінляндії та РФ буде зведено загалом 200 кілометрів огорож. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на півметра вищим, заввишки близько 3,5 метра, також мережа огорож буде густішою.

Довідка

Протяжність східного кордону Фінляндії становить близько 1300 кілометрів.

Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 кілометрів загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.

ЗМІ: міністр оборони Фінляндії заблокував угоду з нерухомістю через зв'язки компанії з рф07.08.24, 18:49 • 20939 переглядiв

Доповнення 

Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.

"Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету", - каже Матілайнен.

Нагадаємо 

Президент Фінляндії підтримав право України на операцію у курській області.

Фінляндія проголосує за закон, що дозволяє повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф12.07.24, 06:43 • 98377 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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