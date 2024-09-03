Фінляндія збудує на кордоні з росією 200 кілометрів стаціонарних загороджень
Київ • УНН
Фінляндія планує звести 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Паркан буде вищим (3,5 м) і щільнішим, ніж планувалося раніше, проект просувається за графіком і в межах бюджету.
Паркан на східному кордоні буде вищим і щільнішим, ніж раніше планувалося.
Пише УНН із посиланням на Yleisradio.
Деталі
До кінця 2026 року на східному кордоні Фінляндії та РФ буде зведено загалом 200 кілометрів огорож. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на півметра вищим, заввишки близько 3,5 метра, також мережа огорож буде густішою.
Довідка
Протяжність східного кордону Фінляндії становить близько 1300 кілометрів.
Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 кілометрів загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.
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Доповнення
Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.
"Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету", - каже Матілайнен.
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