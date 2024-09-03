Финляндия построит на границе с Россией 200 километров стационарных заграждений
Киев • УНН
Финляндия планирует возвести 200 км ограждения на восточной границе с Россией до конца 2026 года. Забор будет выше (3,5 м) и плотнее, чем планировалось ранее, проект продвигается по графику и в пределах бюджета.
Забор на восточной границе будет выше и плотнее, чем ранее планировалось.
Пишет УНН со ссылкой на Yleisradio.
Детали
До конца 2026 года на восточной границе Финляндии и РФ будет возведено всего 200 километров ограждений. В проект внесены некоторые другие изменения: забор будет на полметра выше, высотой около 3,5 метра, также сеть ограждений будет гуще.
Справка
Протяженность восточной границы Финляндии составляет около 1300 километров.
Эркки Матилайнен, руководитель проекта Пограничной охраны, сообщил в пресс-релизе, что более 50 километров заградительной зоны на юго-востоке Финляндии, в Северной Карелии и Кайнуу было очищено от деревьев.
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Дополнение
Проект по строительству забора продвигается, как и ожидалось.
«Ситуация хорошая. Цели, поставленные перед проектом, будут достигнуты в срок и в рамках бюджета», - говорит Матилайнен.
Напомним
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