Парламент Финляндии будет голосовать за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу парламент Финляндии собирается проголосовать за законопроект, который предоставляет пограничникам дополнительные полномочия в возвращении искателей убежища, пересекающих границу с рф.

Это стало необходимым после того, как более 1300 человек недавно прибыли в страну, что привело к закрытию Хельсинкской границы.

Финляндия обвинила рф в создании "оружия миграции", которое поощряет мигрантов из стран, таких как Сирия и Сомали, пересекать ее границу. Эти обвинения были решительно отвергнуты кремлем.

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