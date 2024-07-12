Киев • УНН
Парламент Финляндии проголосует за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф, на фоне наплыва более 1300 искателей убежища.
Парламент Финляндии будет голосовать за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу парламент Финляндии собирается проголосовать за законопроект, который предоставляет пограничникам дополнительные полномочия в возвращении искателей убежища, пересекающих границу с рф.
Это стало необходимым после того, как более 1300 человек недавно прибыли в страну, что привело к закрытию Хельсинкской границы.
Финляндия обвинила рф в создании "оружия миграции", которое поощряет мигрантов из стран, таких как Сирия и Сомали, пересекать ее границу. Эти обвинения были решительно отвергнуты кремлем.
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