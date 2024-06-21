Норвегия, Финляндия и Швеция договорились создать военно-транспортный коридор через свои северные территории, чтобы обеспечить быструю переброску военного персонала и техники.
Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран. О решении объявил норвежский премьер Йонас Гар Стере после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.
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По словам Стере, новый коридор позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министрам обороны трех стран поручено работать над созданием коридора в сотрудничестве с гражданскими субъектами. Протяженность коридора и другие подробности не приводятся.
Сейчас разрабатываются региональные планы обороны этой территории. Мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы эти планы работали на практике
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