Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран. О решении объявил норвежский премьер Йонас Гар Стере после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.

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По словам Стере, новый коридор позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министрам обороны трех стран поручено работать над созданием коридора в сотрудничестве с гражданскими субъектами. Протяженность коридора и другие подробности не приводятся.

Сейчас разрабатываются региональные планы обороны этой территории. Мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы эти планы работали на практике сказал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд грамм, слова которого приводятся на сайте норвежского правительства.

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