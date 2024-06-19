Бывший вагнеровец Андрей Медведев, который в прошлом году сбежал в Норвегию, получил 120 дней лишения свободы. По данным издания The Barentz Observer, суд признал его виновным в избиении подруги и нападении на бармена, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 14 июня Окружной суд города Вестфолд приговорил Медведева к 120 дням тюремного заключения за два преступления, совершенные в Ларвике и Ставерне.

Россиянин избил свою подругу Миллу Фольдвик, приревновав ее к таксисту, и напал на бармена, который отказался продать ему лишнюю порцию алкоголя.

Сам Медведев заявлял полиции, что бармену он лишь швырнул на стойку несколько монет, а подруга избила себя сама. Однако суд вынес приговор о лишении свободы, учитывая слова свидетелей.

В феврале норвежские власти отказались предоставить экс-вагнеровцу политическое убежище, но разрешили остаться в стране. По мнению норвежских властей, в России Медведеву угрожает опасность.

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ