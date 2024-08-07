СМИ: министр обороны Финляндии заблокировал сделку с недвижимостью из-за связей компании с рф

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, по сообщениям в финских СМИ, отклонил заявку на покупку недвижимости в Сюсмя, расположенной в Пяйят-Хяме, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Компания бизнесмена, претендующего на недвижимость в Сюсмя, по данным Uutissuomalainen, участвовала в государственных закупках в россии и имела в числе клиентов органы безопасности.

По данным Uutissuomalainen, на недвижимость претендовал 61-летний бизнесмен, имеющий гражданство Швейцарии и россии. Он хотел использовать объект как дачу.

Как говорится в решении, компания заявителя ведет деятельность, которая связана с военной промышленностью, в частности, специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн.

"Компания участвовала в государственных закупках в россии и имела среди клиентов органы безопасности. Компания заявителя включена в санкционный список Украины", - говорится в сообщении.

Отказное решение обосновывается, среди прочего, тем, что из-за двойного гражданства заявителя его могут обязать действовать в интересах российского правительства.

Постановление, как сообщается, обжаловано в административном суде и пока не вступило в законную силу.

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