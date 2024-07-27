Российское судно в пятницу, 26 июля, вторглось в территориальные воды Финляндии. Морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, предназначенный для разведки морского дна. Об этом со ссылкой на главного следователя пограничной службы Финляндии Петтера Стауффера сообщила финская газета Helsingin Sanomat, передает УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут.

Российское судно покинуло территорию Финляндии в сопровождении корабля пограничной охраны. В министерстве обороны в Хельсинкиме заявили, что начали расследование инцидента.

Напомним,

10 июня Финляндия заявляла о том, что ее воздушное пространство нарушили четыре военных самолета РФ.

Фінляндія проголосує за закон, що дозволяє повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф