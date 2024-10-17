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Норвегия объявила о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи на 250 млн евро

Норвегия объявила о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи на 250 млн евро

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 14:10  •  1153 просмотра

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Министр иностранных дел Норвегии объявил о новом пакете энергетической помощи Украине на 250 млн евро. Во время его визита в Киев обсуждалось военное сотрудничество и сотрудничество в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Норвегии Эспенп Барт Эйде объявил решение о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи в размере 250 миллионов евро. Об этом УНН сообщает с ссылкой на МИД Украины.

Эспен Барт Эйде объявил решение Норвегии о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи для усиления устойчивости накануне зимы общим объемом в 250 миллионов евро

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что 17 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил в Киеве министра иностранных дел Норвегии Эспенп Барта Эйде. 

Главы украинской и норвежской дипломатий побывали на одной из разрушенных тепловых электростанций в Киевской области, где воочию увидели последствия российского террора против украинской энергетики.  

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Также дипломаты провели отдельные двусторонние переговоры в МИД Украины.

«Министры подтвердили непоколебимое союзничество Украины и Норвегии, обсудили совместное производство оружия, сотрудничество в сфере энергетики, воплощение Плана победы и Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского», - отмечается в сообщении. 

Глава МИД Украины выразил глубокую благодарность Норвегии за комплексную и постоянную военную, финансовую и гуманитарную помощь нашему государству. Он отметил значимость недавнего решения Норвегии увеличить финансирование долгосрочной программы поддержки Украины, Программы Нансена, до 135 миллиардов норвежских крон (около 11 миллиардов евро). 

Дополнение 

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.

Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства оружия для нужд Украины10 октября 2024, 15:56 • 19252 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
espen-bart-eideЭспен Барт Эйде
norvegiyaНорвегия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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